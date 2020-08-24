Нальчик, , 12:40 — REGNUM В преддверии эпидемиологического сезона по гриппу 2020−2021 годов в Кабардино-Балкарии запланировано охватить вакцинацией 48% населения или 415 170 человек. Среди тех, кому будут сделаны прививки, большинство взрослых — 281 700 человек, сообщили 24 августа в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, вакцинации подлежат 133 470 детей. Всем этим лицам прививки будут сделаны бесплатно. В первую очередь прививочная кампания охватит круг людей, входящих в группу риска. Это учащиеся школ, вузов и техникумов, дети начиная с шестимесячного возраста, сотрудники образовательных и медицинских учреждений, транспортных и коммунальных учреждений, беременные, лица старше 60 лет и призывники.

Помимо этого, будут привиты 347 человек за свой счет, а также сотрудники организаций, которым работодатель платно организует вакцинацию.