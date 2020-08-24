Москва, , 12:40 — REGNUM В России по уже выданным образовательным кредитам ставка будет снижена до 3%. Об этом 24 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Ставка в 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу», — сказал он.

По словам Мишустина, для снижения ставки получателю кредита нужно обратиться в банк с соответствующим заявлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в России образовательные кредиты будут выдаваться по ставке в 3%.