Москва, , 12:36 — REGNUM В Кремле выражают надежду, что в ситуации в Белоруссии удастся избежать применения насилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации», — сказал Песков.

Он отметил отсутствие провокаций со стороны оппозиционеров в Белоруссии, а также корректную работу со стороны правоохранителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минске накануне состоялось массовое шествие оппозиции.