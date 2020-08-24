Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга начали проверку осуществления стимулирующих выплат медработникам, помогающим больным с короновирусной инфекцией и лицам из группы риска.

Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Проверка проходит параллельно со Счетной палатой РФ. В Санкт-Петербурге проверкой руководит аудитор КСП Юрий Шутов», — сообщили 24 августа в КСП. Проверка продлится ровно месяц и завершится 25 сентября.

Напомним, ранее медработники различных медучреждений Петербурга через соцсети и СМИ жаловались на невыплаты или неполные выплаты надбавок за работу с COVID-19. Власти города рапортовали, что все положенные надбавки выплачиваются всем тем, кому они положены.

Как отмечают в КСП, в ходе проверки аудиторы оценят деятельность органов власти, которые организуют и предоставляют выплаты врачам за работу с COVID-19, в том числе городских комитета финансов, комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике и подведомственных им организаций.

Будет проверен и процесс формирования потребности медучреждений в финансировании стимулирующих выплат, соблюдение порядка выплат, а также то, насколько своевременно доводятся до учреждений бюджетные средства на выплаты врачам.

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Напомним, по поручению президента Владимира Путина, работающие с «ковидом» врачи должны получать дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тысяч рублей.

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