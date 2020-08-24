Москва, , 12:33 — REGNUM Льготный период для получения образовательных кредитов в России продлён. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«С трёх до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учёбы», — сказал Мишустин.

По его словам, эта мера позволит пройти период трудоустройства, испытательного срока и выплат без чрезмерной финансовой нагрузки.

Мишустин добавил, что срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка по образовательным кредитам в РФ составит 3%.