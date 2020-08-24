Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбурге представители ресторанного бизнеса распространили в интернете видеообращение к губернатору Денису Паслеру, где просят разрешить открытие ресторанов, кафе, пиццерий. Рестораторы подчеркнули, что предприятия общепита готовы к работе в новых эпидусловиях.

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Представители ресторанного бизнеса отметили, что рестораны, кафе, блинные, бары, пиццерии закрыты уже пять месяцев. Летние веранды позволили просуществовать в период коронавирусного режима. Однако у всего есть предел. «Наш предел достигнут», — заявили они и подчеркнули, что контроль здоровья и профилактика вирусных угроз выполнялись ими и до пандемии.

«Мы вложились в приобретение бактерицидных излучателей. Вентиляция в наших ресторанах имеет огромную производительность. Воздух во всем помещении меняется несколько раз в час. Мы можем гарантировать безопасную дистанцию. Наши гости сядут так, как мы расставим мебель. Опыт соседних регионов, где рестораны открыты уже несколько месяцев, говорит о справедливости наших аргументов», — отметили рестораторы.

Напомним, регион находится на первом этапе коронавирусного режима. В области уже работают торговые центры и рынки, предприятия общепита в формате «навынос». Разрешена работа загородных детских лагерей, детских садов.