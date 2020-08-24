Хельсинки, , 12:33 — REGNUM С 24 августа на границе Финляндии с Норвегией возобновляется пограничный контроль. Об этом 24 августа сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

«В понедельник возобновился пограничный контроль между Финляндией и Норвегией. Теперь границу протяжённостью более 700 км можно пересекать только через пограничные пункты, имея при себе необходимые для этого документы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проживающие в расположенных около границы районах люди смогут свободно передвигаться при предъявлении документа, подтверждающего их место жительства.

Также известно, что ограничения на поездки в Финляндию снова будут распространяться на въезжающих из Исландии, Дании, Греции, Германии и с Мальты, а из не входящих в Шенгенскую зону — из Ирландии, Сан-Марино, Японии и с Кипра.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 10 августа вступили в силу новые правила въезда на территорию Финляндии, пограничный контроль между Финляндией и Нидерландами, Андоррой и Бельгией был установлен вновь.