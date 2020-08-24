Копейск, Челябинская область, , 12:23 — REGNUM В Копейске Челябинской области медики не заметили у пациента рака лёгкого. Опухоль разрасталась пять лет, пишут СМИ.

Известно, что гражданин ежегодно проходил флюорографию. Через некоторое время после очередного снимка почувствовал сильные боли. Врачи диагностировали рак в третьей стадии.

Как пишет «Первый областной», мужчина подал на лечебное учреждение в суд, но исхода процесса не дождался, скончался. Это произошло 22 августа. Ему было 50 лет.

Суд по его иску будет продолжен. Кроме того, в минздраве региона журналистам сообщили, что по факту произошедшего идёт дополнительная проверка.