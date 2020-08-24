Сеул, , 12:20 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Kia начнут продажи длиннобазной версии Kia K5 7 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Стоит отметить, что экстерьер новой модификации Kia K5 отличается от обычного седана незначительно. Все главные изменения произошли внутри машины.

Так, автопроизводители оснастили модель нестандартной компоновкой центрального тоннеля, модернизированными дефлекторами обдува, а также дисплеем на приборной панели и экраном информационно-развлекательного комплекса на 12,3 дюйма, которые выполнены в виде единого блока.

В движение машину приводит четырехцилиндровый турбомотор SmartStream рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 170 «лошадей». В линейку силовых агрегатов также входит двухлитровый турбированный двигатель максимальной мощностью 240 л. с. Первый мотор работает с 7-скоростным «роботом», а второй движок сочетается с 8-позиционным «автоматом».

Напомним, базовая версия Kia K5 для России имеет двухлитровый 150-сильный атмосферный агрегат, который трудится с 6-скоростным «автоматом».

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