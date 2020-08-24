Москва, , 12:14 — REGNUM В Москве не планируется вводить дистанционный формат обучения в общеобразовательных учреждениях. Об этом заявила вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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По её словам, занятия в школах начнутся 1 сентября в очном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школьные линейки будут проходить для каждого класса отдельно.