Москва, 24 августа 2020, 12:14 — REGNUM В Москве не планируется вводить дистанционный формат обучения в общеобразовательных учреждениях. Об этом заявила вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
По её словам, занятия в школах начнутся 1 сентября в очном режиме.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школьные линейки будут проходить для каждого класса отдельно.