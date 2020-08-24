Орел, , 12:13 — REGNUM 46 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Орловской области, данные 24 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за минувшие сутки 11 пациентов. Новых смертельных исходов не зарегистрировано.

Всего с 24 марта на территории Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6727 человек, 5203 из них выписаны, 101 скончался в результате осложнений после COVID-19.