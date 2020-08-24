Оренбург, , 12:13 — REGNUM В центре Оренбурга появилась больная карта-схема городских достопримечательностей. Информатор установлен на главной муниципальной улице — Советской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия».

По словам президента фонда Игоря Храмова, информационный баннер стал последним штрихом в реализации гранта президента России на создание Галереи выдающихся оренбуржцев «Наши люди».

«Установка информационной конструкции — указателя к галерее «Наши люди» и одновременно важного элемента туристической навигации города — была давней идеей как фонда «Евразия», так и главного художника города Оренбурга Натальи Бровко. Реализовать ее удалось лишь сейчас, но очень удачно — к началу XIII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», ко Дню города и V Международному молодежному форуму «Евразия Global»», — сказал Храмов.

Напомним, летом 2020 года благодаря Оренбургскому благотворительному фонду «Евразия» в областном центре открылся новый музей. В нем представлена информация о 30 героях, известных далеко за пределами Оренбургской области, чья жизнь оказалась тесно связана с регионом.

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