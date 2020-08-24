Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Количество коррупционных преступлений в Казахстане с начала 2020 года увеличилось на 76%, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, с 2015 по 2019 год количество коррупционных преступлений уменьшилось в четыре раза. В МВД уточнили, что столь значительный рост связан с применением новых подходов, которые позволяют повысить раскрываемость преступлений.

Отмечается, что в 2019 году не выявлено фактов хищения бюджетных средств — обнаружены лишь случаи мелкой коррупции рядовых сотрудников. В министерстве заявили, что продолжат работу по воспитанию нулевой терпимости.

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