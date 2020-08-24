Пенза, , 12:10 — REGNUM Администрация пензенской общеобразовательной школы №27 отказалась давать комментарии о готовности учебного заведения к новому учебному году. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В приёмной школы заявили, что директор Марина Елена Владимировна слишком занята, чтобы давать комментарии о соблюдении в учебном заведении рекомендаций Роспотребнадзора. В качестве основной причины отказа был назван «приближающийся августовский педсовет».

Напомним, для предотвращения возможного распространения COVID-19 Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций по организации работы образовательных организаций в новом учебном году. В частности, администрации школ просят регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, ежедневно проводить бесконтактную термометрию и не допускать контактов одних классов учащихся с другими.