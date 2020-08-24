Иваново, , 12:08 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось на территории Ивановской области за минувшие сутки, данные 24 августа опубликованы региональным оперативным штабом.

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В 19 новых случаях коронавирус подтвердили у пациентов с ОРВИ и пневмонией. Один пациент за последние сутки выписан с выздоровлением. В статистику включено два новых смертельных исхода.

В общей сложности с марта в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7143 пациентов, выздоровели 5890 человек, 114 скончались.