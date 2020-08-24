Курган, , 13:31 — REGNUM В Курганской области, в Частоозерском и Макушинском районах обнаружен птичий грипп. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

К птичьему гриппу наиболее восприимчивы индюки и куры, отмечают в ведомстве, переносчиками вируса являются дикие птицы. Болезнь приносит большой экономический ущерб. Для человека заболевание является малопатогенным.

Фермерам и предприятиям по разведению домашних птиц не рекомендуется потрошить лесную дичь на подворье и скармливать их отходы питомцам и птицам. Кроме того, не рекомендуется поить птиц из открытых водоемов, где останавливаются дикие пернатые. Корм для птиц нужно хранить в закрытой таре, весь инвентарь содержать в чистоте.