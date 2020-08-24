Москва, , 12:03 — REGNUM Каждый житель России в среднем съедает 107 граммов сахара в сутки или 39 килограммов в год. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал, в каких продуктах есть польза от сахара

При этом, в ведомстве отметили, что употребление сахара в России в 1,5 раза меньше чем в США, но на 11% выше, чем в Германии, и в два раза больше, чем в Японии.

Гражданам напомнили, что значительная часть сахара содержится в тех продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Так, в 1 столовой ложке кетчупа содержится около 4 граммов (почти 1 чайная ложка) сахара.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора считают, что наличие сахара в овощах, фруктах и молочных продуктах не представляет угрозы.

Читайте также: Жители России потребляют сахара в 2 раза больше нормы