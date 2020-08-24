Пенза, , 14:41 — REGNUM По оперативной информации на 24 августа в Пензенской области под медицинским наблюдением остаются 3343 человека, сняты с коронавирусного учета — 27 688 пензенцев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В региональных лабораториях проведено более 238,5 тыс. исследований, обследовано 226 584 человека. Среди вновь выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки есть один 9-летний пациент. Самое большое число инфицированных зарегистрировано в Пензе — 41 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по информации на 24 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7688 человек.

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