Тула, 24 августа 2020, 12:01 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы 24 августа федеральным оперативным штабом.
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20 пациентов с ранее подтверждённым заражением за последние сутки признаны выздоровевшими и выписаны. Два человека скончались.
Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус за весь период пандемии подтвердились у 9059 человек, выздоровели 7792 пациента. Скончались уже 311 человек.