Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области снизилась нагрузка на госпитали, развёрнутые для пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 августа.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 1 тыс. 32 пациента, из них 59 человек находятся в тяжёлом состоянии. Коечный фонд заполнен на 46,6% (неделей ранее этот показатель превышал 50%). Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся чуть более 7,4 тыс. жителей Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 16 тыс. 18 носителей инфекции. Выздоровели почти 13,4 тыс. человек.