Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Полиция Казахстана экстрадировала из Белоруссии гражданку России Ольгу Клейнард, которая подозревается в организации финансовой пирамиды Questra World, сообщает портал МВД республики Polisia.kz.

По данным следствия, женщина курировала мошенников на территории Казахстана. В результате жертвами финансовой пирамиды оказались 1 тыс. жителей республики, а сумма ущерба составила более 1 млрд тенге ($2,4 млн). В настоящее время Клейнард водворена в следственный изолятор.

Ранее полиция задержала восемь человек, которые подозреваются в мошенничестве в рамках дела Questra World. Четыре человека оказались гражданами Казахстана, которые возглавляли региональные филиалы пирамиды.

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