Москва, , 11:53 — REGNUM Эксперимент по снижению тарифов за проезд решено расширить на Некрасовскую линию метро Москвы. Об этом 24 августа сообщили в департаменте транспорта столицы.

Проект по введению дифференцированных тарифов столичные власти запустят в сентябре 2020 года. Площадками для испытаний станут Таганско-Краснопресненская и Некрасовская линии метрополитена.

«ТКЛ — одна из наиболее востребованных и загруженных, а Некрасовская линия участвует в проекте, так как на южном участке она дублирует фиолетовую», — объяснили в департаменте.

Те, кто воспользуется подземкой в определённое время, получит скидку до 50%. Льготную цену получат пассажиры, отправившиеся в дорогу до 7:15 и в промежутке с 8:45 до 9:15.

Завершение эксперимента намечено на апрель 2021 года.