Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае трое местных жителей подверглись выселению из комнаты общежития из-за накопленных долгов за услуги ЖКХ, сообщает УФССП по региону.

Семья из трех человек проживала в общежитии на основании договора найма с 2010 года. Впоследствии сын создал свою семью и съехал от родителей, однако по-прежнему оставался зарегистрирован по данному адресу.

На протяжении всего времени пользования жилым помещением арендаторы копили долги за коммунальные услуги. Собственник общежития (ООО «Жилсервис Усть-Качка») предоставлял семье рассрочку для исполнения финансовых обязательств, но задолженность продолжала расти. Долг превысил 200 тыс. рублей.

Требования о погашении задолженности игнорировались. В результате арендодатель обратился в суд. Судебная инстанция вынесла постановление, согласно которому должники признаны утратившими право пользования жилым помещением.

Должники добровольно освободили помещение, так как неисполнение решения суда в установленный пятидневный срок могло повлечь дополнительные финансовые расходы.

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