Смоленск, , 11:51 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Смоленской области, данные опубликованы 24 августа федеральным оперативным штабом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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12 пациентов за минувшие сутки были выписаны в регионе с выздоровлением после коронавируса. Статистика не изменилась за сутки.

Всего в Смоленской области с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 6061 человека, 5118 выздоровели, 123 скончались.