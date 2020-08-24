Москва, , 11:50 — REGNUM Сахар в больших количествах вреден для здоровья. Однако наличие сахара в овощах, фруктах и молочных продуктах не представляет угрозы, считают специалисты Роспотребнадзора.

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В сладких фруктах содержится фруктоза, глюкоза, клетчатка, витамины и минералы, поэтому они имеют низкую энергетическую плотность. Лактоза (молочный сахар) вредна только для аллергиков.

Гражданам рекомендуют сократить потребление сахара, как в чистом виде, так и в составе сладких продуктов питания. Однако эти рекомендации не распространяются на естественный сахар в составе фруктов и овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России потребляют сахара почти в два раза больше рекомендуемой нормы.

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