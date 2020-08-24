Элиста, , 11:47 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили девять человек, выздоровели — восемь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 24 августа.

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Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 3 тыс. 784 человек. За весь период пандемии выздоровели 2 тыс. 498 пациентов.

В настоящее время лечение в стационарах получают 378 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов, восемь заболевших COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находится 1 тыс. 981 человек.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составляет 48 человек.