Томск, , 11:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 44 человек, сообщили ИА REGNUM 24 августа в региональной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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У 24 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония. У 18 человек нет симптомов.

За сутки в Томской области выздоровели 30 человек, за всё время — 4233.

Всего по состоянию на 24 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5331 человека.

Напомним, в регионе за весь период скончались 59 пациентов с SARS-CoV-2.

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