Октябрьский, Башкирия, , 11:59 — REGNUM Деятельность опасной газозаправочной станции была приостановлена после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, в г. Октябрьский бизнесмен осуществлял эксплуатацию опасного производственного объекта: газозаправочной станции на ул. Куйбышева. При этом индивидуальный предприниматель не получил лицензию, подтверждающую её безопасность. Помимо этого, на предприятии не соблюдались противопожарные требования.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры через суд потребовали запретить незаконную работу АЗС до полного устранения выявленных нарушений. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и удовлетворил их. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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