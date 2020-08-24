Барнаул, , 11:45 — REGNUM В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в некоторых алтайских школах совместно с Роспотребнадзором придётся принимать решение о временном обучении во вторую смену. Как сообщает официальный сайт Алтайского края со ссылкой на слова министра образования и науки региона Максима Костенко, это поможет добиться разобщенности детей.

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«Это прежде всего касается больших школ в райцентрах, где обучение шло в одну смену. Повторю, что это временная мера, она будет действовать до конца первой-второй четверти», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году алтайские школы примут 280 тысяч детей. Это на пять тысяч больше, чем годом ранее, 30,5 тысячи ребят отправится в первый класс. Ранее алтайские власти заявили о стопроцентной готовности школ к новому учебному году.

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