Петрозаводск, , 11:50 — REGNUM В общежитии училища олимпийского резерва в Республике Карелия обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Госпитализировано 23 заболевших — воспитанники, тренеры и врач. Об этом 24 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, на данный момент в республиканскую инфекционную больницу госпитализированы 23 человека: воспитанники училища, три тренера и один врач. У десяти человек COVID-19 подтвердился, у 13 — диагноз пока не подтвержден, проводится диагностика. Ещё 13 воспитанников находятся на обсервации в общежитии, двое в изоляторе.

«Благодаря совместной работе специалистов Минздрава, Кондопожской ЦРБ и управления Роспотребнадзора установлен круг контактов с заболевшими. У всех взяты тесты на коронавирус. В здании училища, а также в общежитии проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений», — уточнил глава республики.

Также 11 новых случаев подтверждено в Петрозаводске, по два в Беломорске и в Лахденпохском районе и один в селе Заозерье Прионежского района.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2916 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». 2139 человек выписаны. Всего проведено 137 407 исследований, в том числе 676 за прошедшие сутки. Еще 821 человек находится на карантине, за сутки их количество сократилось на девять человек. Пять человек находятся в местах обсервации.

С начала пандемии в Карелии зарегистрировано 26 летальных исходов от COVID-19. Уровень смертности от коронавируса в республике на сегодня составляет 4,2 случая на 100 тысяч населения, что почти в три раза ниже, чем в среднем по России (11,2 случая на 100 тысяч населения).

Помимо этого, с 1 апреля в регионе фиксируется рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией — 1134, в том числе шесть за сутки. 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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