Сеул, , 11:59 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у представителей базы ВВС в Осане, прибывших в международный аэропорт Инчхон в период с 10 по 21 августа. Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 166.

В настоящее время инфицированные находятся в карантинных учреждениях авиабазы в Осане и базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 397 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 17 399.

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