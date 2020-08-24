Екатеринбург, 24 августа 2020, 11:48 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 127 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
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По данным 24 августа 2020 года, диагноз подтвердили у жителей Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Екатеринбурга (56 новых носителей), Ивделя, Ирбита, Краснотурьинска, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова.
В Свердловской области подтверждено 24 482 случая выявления коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Восточный (Свердловская область) произошла вспышка COVID-19 в детском приюте.
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