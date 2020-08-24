Пермь, , 11:41 — REGNUM В Перми найден трёхлетний мальчик, который был вывезен из Болгарии и объявлен в розыск на основании заявления отца, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, мальчик родился в Софии и является гражданином Болгарии. В июне 2019 года вывезен из страны в Россию матерью.

Как выяснилось в рамках разыскного дела, мать ребёнка имеет прописку в Екатеринбурге, в Перми проживают ее родственники. В результате проверки пермского адреса установлено, что женщина с сыном гостят у близких.

Сама женщина пояснила, что находится с мужем — гражданином Болгарии в разводе. Возвращаться в Болгарию не собирается. В настоящее время проживает в Екатеринбурге, имеет официальное место работы, сын посещает детский сад. С отцом мальчика отношения поддерживаются посредством электронной почты, мессенджеров и программы «Скайп».

Решение суда о разводе, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов в скором времени должно вступить в законную силу.