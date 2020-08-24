Севастополь, , 11:37 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя 24 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»По состоянию на утро 24 августа зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. В числе заболевших — 52-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 72 до 86 лет. После выздоровления выписаны ещё пять человек», — уточнили в пресс-службе.

Всего в городе-герое с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 468 человек, выздоровели 363 человека, 15 человек умерло. 74 пациента на 24 августа продолжают лечение в стационарах.