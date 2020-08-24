Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве на сегодняшний день отменили около 32 тысяч штрафов для водителей в связи с тем, что в процессе оформления пропусков в период самоизоляции были обнаружены ошибки. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

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"Мы отменили уже около 32 тысяч штрафов водителям [за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии]. Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы, и только после этого выносим окончательное решение», — сказал Ликсутов.

Он заверил, что у властей не было цели собрать максимальное число штрафов с населения.