Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами COVID-19 стали трое мужчин в возрасте от 49 до 82 лет и 67-летняя женщина. У пациентов болезнь развилась на фоне тяжелых патологий.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 312 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.