Южно-Сахалинск, , 11:32 — REGNUM В Южно-Сахалинске у сотрудников детского сада №55 «Веснушка» лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Дошкольное учреждение закрыли на полную дезинфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Роспотребнадзор разрешит возобновить работу детского сада после санитарной обработки всех помещений учреждения. Специалисты сообщили, что контактировавшие сотрудники и воспитанники будут допущены в дошкольное учреждение после получения результатов исследований на коронавирус.

На Сахалине за последние сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 4037. Смертей пациентов с SARS-CoV-2 в регионе не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что 1 сентября начнётся учебный год не только в школах, в полном объёме заработают детские сады. При этом в соцсетях родители жалуются главе региона на сбор денежных средств для дезинфекции учреждений образования.