Москва, 24 августа 2020, 11:31 — REGNUM Безопасность от коронавируса в московском транспорте находится на уровне выше ряда европейских и американских мегаполисов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно и точно защищён лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах», — сказал Ликсутов.
По его словам, в период пандемии коронавируса в столичном транспорте изменили регламент уборки и частоту дезинфекции.
Ликсутов также напомнил, что в вестибюлях станций метро появились санитайзеры для дезинфекции рук.
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