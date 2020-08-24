Воронеж, , 11:28 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Воронежской области за минувшие сутки, данные на 24 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

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Статистика смертности за минувшие сутки не изменилась. За тот же период были выписаны с выздоровлением после коронавируса 29 человек.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 439 человек, 11 840 выписаны. Скончались, по данным федерального штаба на 24 августа, 104 человека, по данным регионального штаба на 20 августа — 119 человек.