Казань, , 11:34 — REGNUM В Татарии по состоянию на 24 августа заражены коронавирусом 6308 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5128 человек. Скончались с момента наблюдения 57 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 24 августа отменили ограничения, введенные из-за пандемии, для жителей старше 65 лет. По эпидемиологической ситуации республика занимает 82-ое место среди регионов страны и 14-ое место среди субъектов Поволжья. Темп прироста новых случаев в течение нескольких недель сохраняется на уровне 0,5%.

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