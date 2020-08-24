Сеул, , 11:41 — REGNUM Больше половины граждан Южной Кореи считают, что правительству страны необходимо ужесточить карантинные меры и ввести третий уровень социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

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Согласно результатам опроса, проведенного 21 августа среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, данной позиции придерживаются 55,9% респондентов, 40,1% полагают, что при принятии каких-либо решений необходимо учитывать их экономические последствия.

Известно, что 53,9% жителей Сеула и 48,7% жителей Инчхона и провинции Кёнгидо считают, что высший уровень социального дистанцирования необходимо ввести только в столичном регионе, где фиксируется наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 397 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 17 399.

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