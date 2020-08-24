Красноярск, , 11:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в краевом оперштабе.

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За весь период в регионе умерли 429 пациентов с SARS-CoV-2.

Выздоровели 12 972 человека, в том числе 43 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в Красноярском крае коронавирус выявлен у 16 089 человек.

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