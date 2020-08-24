Тверь, , 11:22 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа.

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Выписанных с выздоровлением пациентов за воскресенье нет. Скончался один человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего в Тверской области за период пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 5236 человек, выздоровели 4068 человек, 179 пациентов скончались. На 24 августа изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением 989 человек.