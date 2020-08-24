Саратов, , 11:33 — REGNUM В Саратове пополнился автопарк пожарно-спасательной техники. Главное управление МЧС России по Саратовской области получило три новых пожарных автоцистерны на базе «Урал», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Кроме этого, еще восемь новых автомобилей повышенной проходимости получил государственный пожарный надзор. Они предназначены для доставки инспекторского состава и дознавателей к местам пожаров и поднадзорным объектам. Поступивший транспорт можно эксплуатировать как в городской среде, так и в труднодоступной местности.

Новая пожарная техника позволит повысить эффективность и оперативность при тушении пожаров.

ИА REGNUM напоминает, для лесхозов Саратовской области в рамках нацпроекта «Экология» приобрели 34 единицы новой техники. Регион уже второй год подряд получает беспрецедентные средства для приобретения современной техники для борьбы с лесными пожарами.

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