Иркутск, , 11:20 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса в Иркутске торжественные школьные линейки, посвященные Дню знаний, проведут на улице только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает официальный сайт городской мэрии. Для остальных школьников проведут классные часы в кабинетах.

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В новом учебном году каждый учитель и ученик иркутских школ будет проходить утренний фильтр, термометрию, обработку рук. Усилены дополнительные меры дезобработки.

За каждым классом будет закреплен кабинет, чтобы минимизировать пересечение разных потоков учеников, а также избежать большого скопления их в одном месте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 24 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 360 человек, причём 87 добавились только за последние сутки.

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