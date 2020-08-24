Уфа, , 11:27 — REGNUM Усилить правовую защиту детей, которые не имеют подходящей жилплощади после развода родителей, планируют в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты Государственного собрания республики во время осенней сессии планируют принять соответствующие изменения в Семейный кодекс Башкирии.

Отмечается, что в настоящее время в этом кодексе перечислены исключительные обстоятельства, позволяющие суду возложить на каждого родителя дополнительные расходы на несовершеннолетнего: увечье ребенка либо тяжелая болезнь. После принятия поправок в этот список будет добавлено и отсутствие жилья.

По словам председателя Государственного собрания республики Константина Толкачева, зачастую после развода родителей ребенок остается с одним из них в мало подходящих для проживания условиях. При этом второй родитель не хочет нести ответственность за судьбу несовершеннолетнего. И этого нельзя допустить. Новый закон даст возможность взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий несовершеннолетнего.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Хабаровского края выдают деньги на социальную адаптацию