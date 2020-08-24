Москва, , 11:17 — REGNUM На сегодняшний день число заявок на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% превысило полмиллиона. Об этом на своей странице в Instagram написал гендиректор Дом. рф Виталий Мутко.

«Сегодня количество заявок на такой кредит превысило полмиллиона — банки получили 501 тыс. заявлений», — написал Мутко.

Он также отметил, что сегодня выдано более 134 тысяч кредитов на 362,4 млрд рублей.

Мутко также напомнил, что программа льготной ипотеки будет действовать ещё более двух месяцев.