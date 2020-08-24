Подгорица, , 11:12 — REGNUM Начало учебного года в Черногории по рекомендации врачей из института общественного здравоохранения перенсли на 1 октября. Об этом говорится в сообщении министерства образования страны.

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Такие меры приняли из-за эпидемии коронавируса в мире.

Причем учащиеся с 1 по 6 классы будут учиться очно — классы разделят на группы по 15 человек, сократят время уроков, а общее пребывание в школе не будет превышать четыре часа.

Учащиеся 7−9 классов будут учиться удалено. По гимназиям и высшим учебным заведениям точной информации пока нет.