Москва, , 11:17 — REGNUM Московская электронная школа помогла школьникам получить высокие баллы по ЕГЭ. Об этом в своём официальном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению мэра Москвы, высказываемые ранее опасения, относительно того, что из-за дистанционного формата обучения дети не смогут подготовиться и сдать ЕГЭ на уровне прошлых лет, не оправились. И причин к тому несколько.

«Их учили думать своей головой, решать нестандартные задачи и работать на результат. В распоряжении выпускников были не только обычные учебники, но и огромная электронная библиотека МЭШ», — объяснил Собянин причины хороших результатов ЕГЭ в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на ЕГЭ получено почти две тысячи максимальных результатов