Краснодар, , 11:08 — REGNUM 88 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа. Среди новых пациентов трое детей в возрасте от четырёх до 15 лет.

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«В Краснодаре заболели 40 человек, в Тихорецком районе и Горячем Ключе — по шесть. В Выселковском, Белореченском районах и в Новороссийске выявлено по четыре заболевших, в Усть-Лабинском и Каневском районах — по три. По два случая зафиксировано в Сочи, Тимашевском, Староминском, Кавказском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с 12 марта на территории Краснодарского края заражение коронавирусом подтверждено у 10 595 человек, выздоровел 8901 пациент. 163 человека скончались. Также 35 пациентов остаются в тяжёлом состоянии.